«Крымтеплица» вырвалась в лидеры чемпионата

Футбольный клуб из Молодежного отлично начал новый сезон в крымской лиге. В восьми стартовых матчах было одержано семь побед, а одна встреча завершилась вничью.

В активе «Крымтеплицы» оказалось двадцать одно очко. Это на пять баллов больше, чем у ближайшего преследователя – ФК «Севастополь». Уже можно читать многочисленные прогнозы, в которых эксперты и букмекеры уверяют, что молодежненская команда сумеет взять золотые медали в текущем сезоне. А чтобы подобрать подходящую букмекерскую контору, смотрите рейтинг на портале Favoritnr1.com.

Победа в центральном матче

Седьмую победу в сезоне «Крымтеплица» одержала по итогам матча со скворцовским «Гвардейцем». Игра проходила в Аграрном, где уже на четырнадцатой минуте грубейшую ошибку допустил защитник «Гвардейца» Александр Колесник. В результате Алексей Бабырь забил в простой ситуации. До перерыва команды отличиться не сумели, а на старте второго тайма Дзамболат Хасцаев пробил вратаря «Крымтеплицы» после подачи углового. Однако молодежненская команда не собиралась отдавать победу, и в середине второго тайма Максим Куфтин отметился отличным дальним ударом, который принес три очка «Крымтеплице».

Новички и трансферы

Осенью состав клуба из Молодежного пополнил Алексей Курзенев. Он является воспитанник московского «Локомотива», а потом выступал за столичный ЦСКА. Кстати, армейцы поздравили Алексея с переходом в новый клуб. А сам Курзенев несколько раз отмечал, что следит за выступлениями ЦСКА. В этом сезоне чемпионата России армейцы лидируют в турнирной таблице. К тому же, эксперты букмекерской конторы Мелбет считают, что у ЦСКА есть хорошие шансы на титул и на победу армейцев можно поставить с коэффициентом 3.45. На официальном сайте БК Мелбет также доступны ссылки, чтобы скачать приложение букмекера на любую ОС.

Вместе с Курзеневым в «Крымтеплицу» перебрался воспитанник осетинского футбола Асланбек Сикоев. Он успел поиграть за владикавказскую «Аланию», тульский «Арсенал» и могилевский «Днепр».

Также лидер чемпионата Крыма лишился одного из ведущих игроков. Речь про нападающего Владимира Сычевого. 24-летний футболист перебрался в российский чемпионат, где пополнил заявку омского «Иртыша» на текущий сезон в ПФЛ. В прошлом сезоне Сычевой стал лучшим бомбардиром чемпионата Крыма. В двадцати семи встречах он забил шестнадцать голов. По итогам чемпионата его признали лучшим нападающим турнира.

Вместе с ним из Молодежного ушел защитник Янис Линда. 26-летний присоединился к белорусской «Городее», подписав контракт до конца 2020-го года. «Городея» выступает в высшей лиге Белоруссии. Интересно, что Линда начал заниматься футболом в школе московского «Локомотива», а потом успел поиграть за ялтинский «Инкомспорт».

Фото: cfu2015.com

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