Как проводить концерты для узкой аудитории и зарабатывать миллионы

Дудук — армянский национальный инструмент. Возможно, вам и знакомо имя всемирно известного музыканта Дживана Гаспаряна, который принимал участие в подготовке саундтрека к культовой американской кинокартине "Гладиатор". Однако подавляющему большинству людей слово "дудук" ничего не говорит. Это вам не какой-нибудь K-поп или Баста с Димой Биланом.

И потому весьма удивительным выглядит кейс, о котором рассказал в своем блоге сервис продажи билетов на концерты Qtickets. Бывший айтишник Сурен Багдасарян и его бизнес-партнер Марина Селиванова умудряются собирать полные залы на концерты музыкантов, играющих на дудуке. Причем концерты эти проходят отнюдь не в Армении, как можно предположить, а в самых престижных залах Москвы и других городов России. Только вдумайтесь, организованный ими ежегодный фестиваль дудука каждый раз собирает около 1000 зрителей. Выручка организаторов может достигать 2-х и более миллионов рублей.

В чем секрет?

На самом деле, никакого большого секрета в успехе Багдасаряна и Селивановой нет. А есть трезвый расчет и использование современных интернет-технологий.

Во-первых, организаторы проекта «Dudukist» (так называется компания Сурена и Марины) здраво рассудили, хотя и не сразу, что нужно ориентироваться отнюдь не на этнических армян, а на людей других национальностей, живо интересующихся другими культурами. Потому что для самих армян в дудуке нет никакой экзотики или магии. Это просто национальный музыкальный инструмент. А вот для русского, украинца или американца дудук звучит как нечто совершенно незнакомое и завораживающее. А за такой опыт не грех и заплатить.

Во-вторых, проект «Dudukist» сделал ставку на веб-аналитику и данные. В этом ему помогает все тот же сервис Qtickets, в приложении которого есть удобный функционал. Он позволяет отслеживать, откуда именно пришел потенциальный покупатель билета, какова конверсия посетителей в продажи и т. д. Подобная веб-аналитика позволяет настраивать ретаргетинг и экономить на маркетинге и рекламе.

Кроме того, сервис Qtickets можно легко интегрировать со всеми основными соцсетями. В результате подписчики проекта «Dudukist» могут без проблем приобрести билет прямо в Фейсбуке, Инстаграме и "ВКонтакте" (то есть для этого им даже не приходится покидать любимую соцсеть).

Сурен убежден, что распродать билеты можно даже на самый узкотематический концерт. Главное — желание и умение пользоваться современными технологиями.

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