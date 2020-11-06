«ТСК-Таврия» сыграет с «Севастополем» без болельщиков

+, Новости Крыма, Спорт | | Пятница, 6 ноября 2020 в 14:27

7 ноября пройдёт поединок шестого тура Премьер-лиги КФС. «Севастополь» на своём поле примет команду из Симферополя. Как сообщается, болельщики на трибуны стадиона не будут допущены.

На такие меры клуб был вынужден пойти из-за указа губернатора Севастополя. Согласно документу, проводить спортивные мероприятия, в том числе и футбольные матчи, разрешается с числом участников до 50 человек.

Игра будет проходить на «СКС-Арене». Прогнозы на РПЛ и КФС, в том числе и на предстоящий матч, можно найти по ссылке.




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