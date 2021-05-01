Удивительная история о крымском таксисте, который взял и остановил самолет

Хороший таксист может быть настоящим волшебником. Ну, посудите сами: кто может приостановить на время вылет пассажирского самолета? А ведь необходимость в такой задержке рейса случается очень часто — например, вылетающие граждане застряли в автомобильной пробке, элементарно проспали или поздно спохватились в аэропорт.

Случай с приостановкой вылета — вполне реальный. Дело было лет 10 назад в Крыму. Местный житель вез приезжего пассажира на такси в Аэропорт Симферополь, однако где-то на полдороги из Севастополя в крымскую столицу застрял в пробке.

Какое-то время таксист наблюдал в зеркале заднего вида, как пассажир всё больше бледнел от осознания того, что на свой самолет он, скорее всего, уже не попадет. А затем потянулся за мобильным телефоном и набрал какой-то номер.

— Алё, Михалыч? Как сам? — произнес таксист в трубку. — Спасибо, и тебе не хворать!

"Какой там у вас номер рейса?" — вдруг повернулся он к окончательно упавшему духом пассажиру. "1525? Ага, да не переживайте вы так. Жизнь же продолжается!", — попытался подбодрить попутчика таксист и снова поднес к уху трубку мобильного.

— Михалыч, 1525. Минут на 30, крайний случай — 40. Очень прошу! В долгу не останусь, сам знаешь. Всё, бывай, заскочу к тебе после рейса.

Автомобильная пробка к тому времени уже начала постепенно рассасываться, и таксист плавно нажал на педаль газа.

"А теперь пристегнитесь, пожалуйста, ремнями безопасности и помолитесь, как можете", — бодрым голосом сказал он пассажиру на заднем сиденье и помчал автомобиль на какой-то совершенно безумной для крымских извилистых дорог скорости. Где-то на пути встретился экипаж дорожно-патрульной службы, но быстро несущуюся машину гаишники предпочли не замечать. То ли были сильно увлечены другим лихачом, то ли были лично знакомы с нашим героем-таксистом.

Примерно спустя полчаса ярко-синий "Мерседес" с черно-белыми шашечками на крыше уже въезжал на закрытую территорию симферопольского аэропорта. Машина стремительно подлетела к залу вылета и быстро высадила взволнованного пассажира с небольшим багажом. Тот, всё еще не в силах поверить, что его самолет не улетел, забежал в здание и тут же увидел энергично машущих ему работников аэропорта.

Его рейс задерживался ровно на 40 минут! До вылета оставалось еще около 10-ти. Быстро подбежав к стойке регистрации и получив посадочный талон, пассажир вне себя от счастья побежал в зал ожидания. Еще через минут 5 он уже поднимался по трапу в самолет, который по всем законам жанра сегодня должен был улететь без него. Но не улетел.

Ну а таксист, не спеша, вытащил из бардачка своего "Мерседеса" бутылку хорошего крымского коньяка и направился куда-то туда, где находятся диспетчерские и прочие службы аэропорта. Уж где там восседал Михалыч, и что у него была за должность — история, к сожалению, умалчивает.

Да это, в принципе, и неважно. Ведь главный герой в этой удивительной истории — оставшийся безымянным таксист, которому оказалось по силам остановить самолет. И как тут не поверить в чудеса, которые, действительно, случаются.

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