Больницы Севастополя оснастят мебелью и оборудованием на 3,4 млрд рублей

В 2021 году больницы Севастополя планируется оснастить мебелью и оборудованием на сумму 3,4 млрд рублей. Это вселяет надежду, поскольку имущество многих крымских больниц, особенно в сельской местности, давно пришло в негодность.

«В течение 2021 года планируется дооснастить медицинские организации мебелью и оборудованием в целях подготовки к лицензированию в соответствии со стандартами оснащения на сумму 3,4 млрд рублей», – говорится в отчёте департамента здравоохранения, предоставленном в Законодательное собрание города, передает сайт "Новый Севастополь".

В рамках российского национального проекта «Здравоохранение» на закупку медицинского оборудования в 2020 году региону было выделено 467,38 млн рублей. В рамках субсидий – 250,2 млн рублей. Ещё 1,33 млрд рублей было выделено в рамках соглашения между правительствами городов Москвы и Севастополя.

Таким образом, в этом году сумма, которую планируется потратить на закупку медоборудования для севастопольских больниц, выросла почти вдвое.

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