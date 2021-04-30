Увольте своего бухгалтера

Нет, мы, конечно же, за социальную справедливость и уважение к своим сотрудникам и коллегам. Да и вообще — за дружбу и мир во всем мире. Но есть не менее важная, а иногда и критически важная штука — экономия средств предприятия. И вот тут иногда приходится делать невероятно сложный выбор: уволить своего проверенного годами сотрудника и выиграть в деньгах, или сохранить штатную единицу и "попасть на деньги".

Эта небольшая заметка — про аутсорс. Именно благодаря аутсорсингу руководители компаний и других организаций в наши дни могут экономить значительные средства на содержании своего штата. Скажем, цены на аутсорсинг бухгалтерских услуг сегодня совсем невысокие. Как следствие, порой нет никакой необходимости держать в своем коллективе штатного бухгалтера. Ведь за него вам придется платить не только фиксированную заработную плату, но и ежемесячно делать отчисления в социальные фонды. Прибавьте к этому необходимость обустроить и содержать рабочее место — с оргтехникой, лицензионным программным обеспечением и расходами на свет. А еще нужно периодически закупать канцтовары и (если вы хороший работодатель) — кофе с печеньками для офисных сотрудников. Да, совсем забыли про подписку на издания для бухгалтеров, а они, кстати, стоят совсем недешево.

А если вы наймете бухгалтера на аутсорсе, обо всех этих многочисленных тратах можно будет навсегда забыть. Всё что вам нужно — платить специалисту на стороне за качественно и в срок выполненную работу.

Сколько стоит бухгалтер на аутсорсе?

Совсем не так много, как вам может показаться на первый взгляд. Напомним, вы платите только за реально выполненную работу — никаких стульев и печенек.

Например, в компании "Фингуру" сейчас установлены следующие цены на бухгалтерский учет:

от 3 300 рублей в месяц — для индивидуальных предпринимателей

от 6 600 рублей — для ООО.

Если вы хотите получить более точное представление о том, во сколько вам обойдется бухгалтер на аутсорсинге, вы всегда можете воспользоваться калькулятором на сайте "Фингуру". Для этого достаточно указать вашу систему налогообложения, количество сотрудников в команде и число ваших хозяйственных операций.

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