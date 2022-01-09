Молодежь стала больше тратить на еду. Почему?

В последние годы модель питания у молодых семей изменилась — они стали тратить на продукты больше денег, чем среднестатистические семьи. Таковы выводы исследования, которое провели аналитики FinExpertiza на основе данных Росстата.

Как пишет «Газета.Ru», средние расходы на каждого члена молодой семьи во втором квартале 2021 года составили 23,39 тысяч рублей в месяц. При этом продовольственный чек, по сравнению с первым кварталом, вырос на целых 77,8% — до 9,6 тысяч рублей. Тогда как у остальных семей месячные расходы оказались ниже — 19,8 тысяч рублей. При этом на продукты у них ушло только 7 тысяч рублей, а затраты на них выросли на 9,8%.

Руководитель направления диетологии в Европейском медицинском центре Ксения Селезнева предполагает, что одна из причин этого явления в том, что всё больше молодых людей интересуются правильным питанием и обращают внимание на качество продуктов (и как следствие, тратят больше денег). Кроме того, в последние годы молодежь все реже готовит дома и предпочитает заказывать еду онлайн. Бизнес тут как тут. На рынке появилось огромное множество сервисов по доставке готовой еды из кафе или ресторанов (вот, например, новая Служба доставки еды в Симферополе).

Дистанционный заказ пищи обычно обходится дороже, чем ее приготовление в домашних условиях.

Также при планировании беременности молодые люди выбирают более качественные органические продукты. А они тоже, как правило, стоят выше других.

Впрочем, как отмечают диетологи, при желании всегда можно составить пищевой рацион даже при скромном семейном бюджете — как говорится, было бы желание.

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