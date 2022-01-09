Молодежь стала больше тратить на еду. Почему?
В последние годы модель питания у молодых семей изменилась — они стали тратить на продукты больше денег, чем среднестатистические семьи. Таковы выводы исследования, которое провели аналитики FinExpertiza на основе данных Росстата.
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Руководитель направления диетологии в Европейском медицинском центре Ксения Селезнева предполагает, что одна из причин этого явления в том, что всё больше молодых людей интересуются правильным питанием и обращают внимание на качество продуктов (и как следствие, тратят больше денег). Кроме того, в последние годы молодежь все реже готовит дома и предпочитает заказывать еду онлайн. Бизнес тут как тут. На рынке появилось огромное множество сервисов по доставке готовой еды из кафе или ресторанов (вот, например, новая Служба доставки еды в Симферополе).
Дистанционный заказ пищи обычно обходится дороже, чем ее приготовление в домашних условиях.
Также при планировании беременности молодые люди выбирают более качественные органические продукты. А они тоже, как правило, стоят выше других.
Впрочем, как отмечают диетологи, при желании всегда можно составить пищевой рацион даже при скромном семейном бюджете — как говорится, было бы желание.