Украинская сборная лишилась троих футболистов перед матчами Лиги наций

Сообщается, что из сборной выбыли Виктор Корниенко, Артём Кравец и Денис Попов.

Андрей Шевченко дополнительно вызвал вратарей Юрия Панькива и Дмитрия Ризныка. Сейчас в расположении национальной команды присутствуют 25 игроков.

Нападающий Кравец и защитник Корниенко выбыли по причине травм, а вот Попов сдал положительный тест на COVID-19.

Ближайший матч украинская сборная проведёт уже 11 ноября. В гостевой товарищеской встрече с Польшей подопечные Шевченко не являются фаворитами. Букмекерская контора Мелбет оценивает вероятность победы украинцев котировкой 3,24 (31%). На победу хозяев поля предлагается коэффициент 2,27 (44%).

14 и 17 ноября «жёлто-синие» сыграют с Германией и Швейцарией в рамках Лиги наций.

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