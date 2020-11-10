Украинская сборная лишилась троих футболистов перед матчами Лиги наций
Сообщается, что из сборной выбыли Виктор Корниенко, Артём Кравец и Денис Попов.
Андрей Шевченко дополнительно вызвал вратарей Юрия Панькива и Дмитрия Ризныка. Сейчас в расположении национальной команды присутствуют 25 игроков.
Нападающий Кравец и защитник Корниенко выбыли по причине травм, а вот Попов сдал положительный тест на COVID-19.
Ближайший матч украинская сборная проведёт уже 11 ноября. В гостевой товарищеской встрече с Польшей подопечные Шевченко не являются фаворитами. Букмекерская контора Мелбет оценивает вероятность победы украинцев котировкой 3,24 (31%). На победу хозяев поля предлагается коэффициент 2,27 (44%).
14 и 17 ноября «жёлто-синие» сыграют с Германией и Швейцарией в рамках Лиги наций.