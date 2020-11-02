9 футболистов киевского «Динамо» заразились COVID-19 перед матчем с «Барселоной»

+, Новости Украины и мира, Спорт | | Понедельник, 2 ноября 2020 в 13:39

На официальном сайте украинского клуба была опубликована информация о новых случаях заболевания коронавирусом в команде. Инфицированы девять человек.

Тесты показали положительный результат у Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунна, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко. Кроме игроков, заболел также помощник наставника «Динамо» Эмил Карас. Все, у кого был обнаружен COVID-19, находятся на самоизоляции.

Напомним, что ранее коронавирусом заболели вратари киевской команды Денис Бойко и Георгий Бущан, а также защитник Виталий Миколенко.

«Динамо» 4 ноября сыграет на выезде с «Барселоной» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Вероятность победы украинского клуба оценивается котировкой 17,5 (5,7%), по данным БК PariMatch (обзор букмекера доступен по ссылке: https://odds.ru/bookmakers/parimatch/).




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