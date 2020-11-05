Киевское «Динамо» оказало достойное сопротивление «Барселоне»

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов каталонский клуб принимал команду из Киева.

Стоит отметить, что инициативой владели хозяева поля, но в некоторых периодах игры гости не уступали своему более титулованному сопернику. Итогом поединка стал счёт 2:1 в пользу «Барселоны».

Каталонцы могли забить уже на 3-й минуте. На 4-й в ворота «Динамо» назначили пенальти, который реализовал Месси. «Барселона» продолжала создавать голевые моменты. Но на 35-й минуте «Динамо» стали играть активнее. Ворота спасал Тер Штеген. На перерыв команды отправились при счёте 1:0.

Во второй половине матча более активно играли киевляне. Они смогли забить, но мяч не был засчитан. Давление на ворота «Барселоны» продолжалось, Тер Штеген вновь отбивал удары футболистов украинского клуба.

К середине второго тайма испанская команда вернула свои позиции и увеличила преимущество после гола Пике на 65-й минуте. Динамовцы стали атаковать упорнее и на 75-й минуте поразили ворота каталонцев. Матч завершился со счётом 2:1.

Шанс отыграться на своём поле предоставится киевлянам 24 ноября. Букмекер Winline (о получении бонусов Винлайн можно прочитать по ссылке) считает фаворитом этого противостояния «Барселону»: вероятность её победы оценивается котировкой 1,29 (77,5%). Но, судя по прошедшей встрече, не всё может быть так однозначно.

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