Киевскому «Динамо» не удалось на своём поле обыграть «Ювентус»

+, Новости Украины и мира, Спорт | | Среда, 21 октября 2020 в 21:16

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» в домашнем матче уступило «Ювентусу». Матч закончился со счётом 0:2.

В первом тайме голов не было. Во втором же на 46-й и 84-й минутах забил испанский нападающий Альваро Мората, тем самым обеспечив своему клубу победу.

В матче не участвовал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. У португальца ранее было диагностировано заражение коронавирусом.

Стоит отметить, что «Динамо» впервые потерпело поражение в официальных матчах под руководством Мирчи Луческу, который начал тренировать команду в межсезонье.

Напомним, что в одной группе с киевским клубом и туринцами играют «Барселона» и «Ференцварош».

Источник: http://metaratings.by/




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