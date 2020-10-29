«Динамо» не удалось победить «Ференцварош»

В поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов украинский «Динамо» и венгерский «Ференцварош» сыграли вничью (2:2).

Киевляне отлично играли в течение всего первого тайма. На 28-й минуте Цыганков реализовал пенальти, а перед свистком на перерыв де Пена сделал преимущество «Динамо» двойным. Первая половина завершилась со счётом 0:2 в пользу украинского клуба.

Но «Ференцварош» не собирался сдаваться. После перерыва футболисты венгерской команды продолжили борьбу. На 59-й минуте разрыв в счёте уменьшил Нгуен. В концовке матча Сидорчук получил красную карточку. В меньшинстве динамовцы пропустили ещё один мяч: на 90-й минуте забил Боли. В добавленное время венгерский клуб всеми силами стремился завоевать победу, но итогом поединка стала ничья.

Источник: Bookmaker Ratings

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