Два футболиста киевского «Динамо» заразились коронавирусом
Пресс-служба клуба подтвердила, что два игрока заболели коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов с «Ференцварошем».
Обязательный тест на COVID-19 показал положительные результаты у трёх человек. Двое являются игроками команды, ещё один — членом тренерского штаба.
На самоизоляцию отправились вратарь «Динамо» Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко и тренер по физподготовке Виталий Кулыба. Остальные футболисты, а также представители тренерского штаба и обслуживающего персонала здоровы. Они вылетели в Будапешт на матч с «Ференцварошем».
Встреча с венгерской командой пройдёт 28 октября. По мнению аналитиков БК «Мелбет» (