Два футболиста киевского «Динамо» заразились коронавирусом

Пресс-служба клуба подтвердила, что два игрока заболели коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов с «Ференцварошем».

Обязательный тест на COVID-19 показал положительные результаты у трёх человек. Двое являются игроками команды, ещё один — членом тренерского штаба.

На самоизоляцию отправились вратарь «Динамо» Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко и тренер по физподготовке Виталий Кулыба. Остальные футболисты, а также представители тренерского штаба и обслуживающего персонала здоровы. Они вылетели в Будапешт на матч с «Ференцварошем».

Встреча с венгерской командой пройдёт 28 октября. По мнению аналитиков БК «Мелбет» ( приложение на Андроид доступно по ссылке), фаворитом этого поединка является «Динамо»: возможность выигрыша киевлян оценивается котировкой 2,32 (вероятность составляет 43%), а шансы на победу венгерской команды — 3,32 (30%).

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