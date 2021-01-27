Наркозависимый рецидивист показал, как сильно дурь портит внешность людей

Житель Великобритании Ли Сэндилэндс круто изменил свою внешность. Для этого ему не понадобилось обращаться к пластическим хирургам – достаточно было просто бросить навсегда употребление наркотиков. Теперь он хочет на личном примере показать всем наркозависимым людям, что в этой жизни возможно всё – стоит только этого сильно захотеть.

Как пишет Medialeaks со ссылкой на Daily Star, Ли пристрастился к наркотикам еще в 21. А дальше всё было как обычно: тюрьма за кражу, выход на свободу, и снова криминал. И это, к несчастью, самый распространенный сценарий, поскольку без реабилитации наркозависимые всё время ищут деньги на очередную дозу. А потому вновь вынуждены совершать преступления. То же самое произошло с Ли: он вновь стал совершать кражи, после чего опять оказался в заключении.

Весной прошлого года, выйдя в очередной раз на свободу, Сэндилэндс испытал жесточайшую депрессию. Он жил под открытым небом и ежедневно употреблял дурь. В депрессивном состоянии он пришел к выводу, что лучше вновь оказаться в тюрьме, чем жить так, как он жил. Поэтому взял булыжник и разбил окно в пабе. Однако замысел Ли не удался. Суд вынес ему условное наказание и выпустил на свободу. Сестра неудачливого британца, которая и ранее предпринимала тщетные попытки отвадить брата от наркотиков, посоветовала ему обратиться к супругам Хоумвуд. Кэт и Кен давно оказывают помощь наркоманам и согласились помочь Ли. Они устроили ему несколько сеансов терапии, после которых тот полностью завязал с наркотиками. И случилось неожиданное. После полного отказа от наркотиков внешность Ли сильно изменилась, в чем можно убедиться на этих фотографиях: Ли заметно поправился, стал опрятно одеваться и следить за собой. Теперь он чаще улыбается и тоже хочет помогать наркозависимым. "Хочу показать другим людям, что всё может измениться и они смогут поправиться", – сказал Ли Сэндилэндс.

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