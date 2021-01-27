Наркозависимый рецидивист показал, как сильно дурь портит внешность людей

Житель Великобритании Ли Сэндилэндс круто изменил свою внешность. Для этого ему не понадобилось обращаться к пластическим хирургам – достаточно было просто бросить навсегда употребление наркотиков. Теперь он хочет на личном примере показать всем наркозависимым людям, что в этой жизни возможно всё – стоит только этого сильно захотеть.
Как пишет Medialeaks со ссылкой на Daily Star, Ли пристрастился к наркотикам еще в 21. А дальше всё было как обычно: тюрьма за кражу, выход на свободу, и снова криминал. И это, к несчастью, самый распространенный сценарий, поскольку без реабилитации наркозависимые всё время ищут деньги на очередную дозу. А потому вновь вынуждены совершать преступления. То же самое произошло с Ли: он вновь стал совершать кражи, после чего опять оказался в заключении.
Весной прошлого года, выйдя в очередной раз на свободу, Сэндилэндс испытал жесточайшую депрессию. Он жил под открытым небом и ежедневно употреблял дурь. В депрессивном состоянии он пришел к выводу, что лучше вновь оказаться в тюрьме, чем жить так, как он жил. Поэтому взял булыжник и разбил окно в пабе.
Однако замысел Ли не удался. Суд вынес ему условное наказание и выпустил на свободу.
Сестра неудачливого британца, которая и ранее предпринимала тщетные попытки отвадить брата от наркотиков, посоветовала ему обратиться к супругам Хоумвуд. Кэт и Кен давно оказывают помощь наркоманам и согласились помочь Ли. Они устроили ему несколько сеансов терапии, после которых тот полностью завязал с наркотиками.
И случилось неожиданное. После полного отказа от наркотиков внешность Ли сильно изменилась, в чем можно убедиться на этих фотографиях:
Ли заметно поправился, стал опрятно одеваться и следить за собой. Теперь он чаще улыбается и тоже хочет помогать наркозависимым.
"Хочу показать другим людям, что всё может измениться и они смогут поправиться", – сказал Ли Сэндилэндс.
Использование материалов сайта Crimea24.info ("Новости Крыма сегодня и Новости Севастополя") разрешается и очень приветствуется при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на Crimea24.info.
Администрация сайта не несет ответственности за содержание рекламных материалов и информационных статей, комментариев пользователей, которые размещены на страницах сайта, а также за последствия их публикации и использования. Мнения авторов статей и комментариев, размещенных на страницах Crimea24.info, могут не совпадать с мнениями и позицией редакции.
"Крым 24" - Первый круглосуточный сайт, публикующий новости Крыма и новости Севастополя. Наши темы: политика и экономика Крыма, крымский бизнес, погода в Крыму, крымские татары, происшествия в Крыму, Черноморский флот, отдых в Крыму, цены в Крыму, пансионаты и санатории Крыма. Мы публикуем новости из различных городов Крыма, включая новости Симферополя, новости Керчи, новости Феодосии, новости Бахчисарая, новости Джанкоя, новости Белогорска. Курорты Крыма также не остаются без нашего внимания: на наших страницах вы найдете новости Ялты, новости Евпатории, новости Судака, новости Алушты. Кроме крымских новостей, у нас вы также найдете новости Украины.
ВАЖНО: Этот сайт является частным дневником. Сведения, диалоги, мнения и заявления, опубликованные на данном сайте, являются личной точкой зрения, не имеют никакой юридической силы и не могут быть использованы при разбирательствах в судах или где бы то ни было еще для доказательства или опровержения чего бы то ни было.