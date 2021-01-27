Наркозависимый рецидивист показал, как сильно дурь портит внешность людей

+, Новости Украины и мира | | Среда, 27 января 2021 в 23:49

Житель Великобритании Ли Сэндилэндс круто изменил свою внешность. Для этого ему не понадобилось обращаться к пластическим хирургам – достаточно было просто бросить навсегда употребление наркотиков. Теперь он хочет на личном примере показать всем наркозависимым людям, что в этой жизни возможно всё – стоит только этого сильно захотеть.

Как пишет Medialeaks со ссылкой на Daily Star,  Ли пристрастился к наркотикам еще в 21. А дальше всё было как обычно: тюрьма за кражу, выход на свободу, и снова криминал. И это, к несчастью, самый распространенный сценарий, поскольку без реабилитации наркозависимые всё время ищут деньги на очередную дозу. А потому вновь вынуждены совершать преступления. То же самое произошло с Ли: он вновь стал совершать кражи, после чего опять оказался в заключении.




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