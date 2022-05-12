Российская молодежь берет много кредитов

Банки стали выдавать заемщикам младше 20 лет втрое больше кредиток, чем раньше. С такой информацией выступили финансовые эксперты. Они проанализировали показатели за 2021 год и более ранние периоды. Финансисты подчеркивают, что суммарный лимит по новым картам заметно вырос, причем именно для категории молодых заемщиков. Ранее банки избегали активного сотрудничества с рассматриваемой категории по причине высоких рисков. Почти 10% портфеля кредиток заемщиков в возрасте младше 20 лет спустя год после выдачи оказывались дефолтными.

Согласно данным статистики, молодым людям одобряют невысокие лимиты по кредиткам, но практически без отказа. К таким выводам приходят эксперты, проанализировав процент одобрения заявок на популярных площадках финансовых агрегаторов.

Эксперт 1mbank.ru Г. Еремеев пояснил: «Так летом 2021-го среднестатистический заемщик мог получить не более 22 тыс. рублей. Для сравнения – возрастной категории 20-30 лет одобряют свыше 50 тыс. На максимальные лимиты по кредиткам могут рассчитывать заемщики 45-50 лет – это 82 тыс. рублей. Но напоминаем – точные показатели рассчитываются индивидуально, зависят от ряда факторов. То есть дать универсальные рекомендации для всех нельзя.»

Но все равно доля оформленных кредитных карт для клиентов младше 20 лет постоянно увеличивается – и это тенденция последних лет. Эксперты считают, что данная ситуация обуславливается высокой конкуренцией между банками – она и стимулирует к развитию инструментом аналитики. Чем шире перечень услуг финансового учреждения, тем выше потенциальный доход. Рискованные сегменты остаются спорными, но спорный – не значит не доходный.

На практике молодые люди действительно имеют не лучшую дисциплину по кредитным картам – взрослые клиенты в этом плане более дисциплинированные. Также скоринговые системы проверок учитывают и другие параметры, влияющие на решение по выдаче денежных средств. Но если раньше юные заемщики в большинстве случаев получали отказ, то сейчас у них немаленькие шансы на одобрение поданных заявок. Плюс рассматриваемая категория может делать карту для личных целей, начисления стипендии, заработной платы. Соответственно, заемщику будет интересен и просто пластик без лимита. Банк со временем оценит доходы гражданина, его финансовую дисциплину и сможет одобрить определенный лимит.

Плюс банки понимают, что рынок розничного кредитования максимально насыщенный, а значит, нужно искать новые клиентские сегменты. Кредитная карта идеально подходит в роли стартового продукта для нового заемщика. Да, молодые люди чаще склонны выходить на просрочки более 90 дней, но при одобрении скромных лимитов банк не несет повышенные риски. С другой стороны – сотрудничать с молодыми заемщиками проще, поскольку у них часто нет кредитной карты, а значит, высокий интерес к подобным продуктам. У взрослых людей на руках почти всегда оформлено несколько кредиток, и для привлечения их внимания приходится предлагать особые условия, заниматься переманиваем у конкурентов. То есть у каждой категории свои особенности, и на фоне «минусов» взрослой аудитории молодая становится достаточно интересной для банков.

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