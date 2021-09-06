Звёзды российского шоу-бизнеса поддержали экологическую повестку «Русской Медиагруппы»

3 сентября на ВЭФ-2021 «Русская Медиагруппа» объявила о начале «зелёной инициативы» в отечественной музыкальной индустрии.

Экологическая повестка станет частью нашей стратегии. В информационном поле радиостанций холдинга, телеканала RU.TV, на всех мероприятиях мы будем поддерживать зелёную повестку для привлечения многомиллионной аудитории наших слушателей и зрителей к решению экологических проблем. Управляющий директор Дмитрий Медников

К экологической повестке «Русской Медиагруппы» уже присоединились Вячеслав Бутусов, Дима Билан, Nyusha, Юлия Савичева, Согдиана и Тимур Родригез.

Звёзды записали видеообращение в поддержку «зелёной инициативы». Своё решение они прокомментировали следующим образом:

Вячеслав Бутусов:

"Не надо забывать о том, что мы живём в лоне природы. И тогда нам будет понятнее значение всех этих тезисов, которые направлены на пробуждение сознания человеческого, чтобы защищать природу, как это обычно говорят. На самом деле, это то же самое, что и защищать свою родную маму. Это вещи, которые должны быть заложены в человеческом сознании на инстинктивном уровне. А когда инициатива направлена на полезную деятельность, то я даже рад, что меня привлекают. Продолжение неизбежно, потому что мы все живём в лоне природы".

Юлианна Караулова:

"Нас, артистов, исполнителей популярной музыки, нередко, называют кумирами. И, это, безусловно, очень приятно. Но, помимо всего, это также накладывает огромную ответственность. Поэтому, мы, артисты, должны, конечно же, подавать пример бережного отношения к природе и потреблению. Дорогие коллеги, я вас призываю именно к этому!"

Дима Билан:

"Я поддерживаю любую инициативу, связанную с защитой окружающей среды, и чем больше людей будет об этом задумываться, тем лучше для всех нас!"

Согдиана:

"Защита окружающей среды – это дело, которое, действительно, касается каждого. И, как бы, банально не звучало, что земля наш общий дом – это, действительно, правда. Это не просто наш общий дом, это то место, с которого нам никогда не переехать и никак его не поменять".

Nyusha (Нюша):

"На сегодняшний день, главная задача медиа, артистов – донести до широкой аудитории, насколько важен вклад каждого человека в экологию".

Тимур Родригез:

"Очень здорово, что «Русская Медиагруппа» взяла на себя такую почётную миссию, став связующим звеном между средствами массовой информации и слушателями, артистами и бизнесменами в вопросах экологической коммуникации. И, мы, конечно, артисты, не должны оставаться в стороне, потому что речь идёт о нашей с вами планете".

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