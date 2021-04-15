«Евпатория» приобрела новых игроков, но пока не готова биться с «Севастополем»

Чемпионат Крыма по футболу в этом сезоне напоминает английскую премьер-лигу. Дело в том, что в турнире лидирует «Севастополь», который никого не подпускает к себе и отрывается от конкурентов на девять баллов. Такая же ситуация и в АПЛ, где лидирует «Манчестер Сити». Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок не сомневаются, что именно «Сити» станет чемпионом. На его победу дают мизерный коэффициент 1.01. Посмотреть котировки на другие команды можно на официальном сайте букмекера, там же доступны ссылки, чтобы скачать приложение Лига Ставок на свой смартфон.

Среди конкурентов «Севастополя» был ФК «Евпатория». Зимой этот клуб укрепил свой состав, но это не помогло в гонке за лидером турнирной таблицы. В очном противостоянии, которое произошло на стадионе СК «Арена-Крым», «Севастополь» одержал победу. «Евпатория» боролась и не давала создавать сопернику моменты, но в середине второго тайма оступилась и привезла пенальти. Андрей Кива реализовал одиннадцатиметровый и принес «Севастополю» заветные три очка. В итоге, «Евпатория» стала отставать на семь баллов от третьего места, на котором расположился «Гвардеец». К тому же на пятки наступает «ТСК-Таврия». Этот клуб реанимировался после провального старта и показывает хороший футбол в последних матчах.

Что по новичкам?

Ранее руководство «Евпатории» договорилось о сотрудничестве с несколькими игроками. Состав клуба пополнил форвард Олег Плиев. В конце марта он расторг контракт с «Крымтеплицей», где выступал на позиции хавбека. На следующий день 23-летний Плиев заключил соглашение с «Епаторией», где его заявили как нападающего.

При этом ФК «Евпатория» принял решение отпустить полузащитника Валерия Тимченко. Этот молодой хавбек пришел в состав «горожан» перед стартом текущего сезона чемпионата Крыма. В клубе отмечали, что на Тимченко возлагались большие надежды, однако Валерий так и не смог закрепиться в команде и редко попадал в основной состав. Ранее Тимченко играл в составе «ТСК-Таврии», «КФУ-Бахчисарая» и «Гвардейца». В сезоне-2019/20 Валерий являлся игроком австрийской «Аустрии» из Клагенфурт-ам-Вертерзе.

На его место в «Евпатории» пришел хавбек Руслан Маргиев, которого ФК «Евпатория» дозаявил на весеннюю часть сезона. До этого Руслан также, как и Олег Плиев, играл в составе «Крымтеплицы». Однако весной разорвал отношения с молодежненской командой и перебрался в «Евпаторию». В чемпионате Крыма Маргиев успел поиграть за «Океан» «ТСК-Таврию».

В «Евпаторию» пришел и семнадцатилетний игрок Никита Мазуренко. Он стал первым выпускником Академии футбола Крыма, которому предложили подписать контракт с профессиональным клубом. Мазуренко родился в Евпатории и был счастлив присоединиться к своей родной команде. Новичок признался, что был сильно удивлен, когда ему предложили профессиональный контракт, но сразу же ответил своим согласием.

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