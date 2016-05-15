Победителем “Евровидения-2016” стала крымская татарка Джамала!

Крымская певица Сусанна Джамаладинова, выступающая под творческим псевдонимом Джамала, стала победительницей престижного международного песенного конкурса "Евровидение-2016".

На конкурсе певица выступила от Украины и представила свою композицию "1944", посвященную трагедии крымскотатарского народа, который в 1944-м году был преступно депортирован сталинским режимом из Крыма в Среднюю Азию и на Урал. Очередная годовщина этого скорбного события будет как раз отмечаться через несколько дней, а именно - 18 мая.

В ходе голосования жюри Джамале досталось второе место. Ее обошла певица из Австралии.

Однако ситуация изменилась после подсчета голосов телезрителей. Благодаря им, Джамала набрала 323 балла, что в сумме с баллами, полученными от жюри, дало 534 балла. Этот результат оказался лучшим.

Джамала, а вместе с ней вся Украина торжествуют победу. Российский певец Сергей Лазарев занял на конкурсе 3-е место.

Вот видеозапись выступления Джамалы в финале "Евровидения":

А это - обращение Джамалы к зрителям после того, как ее объявили победительницей конкурса, а также ее исполнение композиции "1944" на бис:

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