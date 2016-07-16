Переворот в Турции: в стране введено военное положение

На территории Турции введены военное положение и комендантский час.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT. По его информации, власть в стране переходит к «Совету мира». Кроме того, инициаторы переворота сообщили о подготовке новой конституции страны.

Напомним, турецкие военные, стоящие за попыткой государственного переворота в Турции, утверждают, что им удалось взять власть в стране в свои руки. Силовики заявили, что пошли на этот шаг для того, чтобы сохранить в стране демократию и соблюдение прав человека. Военные также заверили, что все существующие международные отношения Турции останутся неизменными, а верховенство закона будет приоритетом.

В свою очередь, премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что турецкие службы безопасности получили приказ "сделать все необходимое" для предотвращения попытки переворота. "Некие люди незаконно предприняли незаконные действия, выходящие за рамки их подчиненности", - сказал Йылдырым в комментарии турецкому телевидению. По его словам, избранное законным путем правительство продолжает контролировать ситуацию в стране и уйдет лишь тогда, когда этого захочет народ Турции.

В истории Турции уже были военные перевороты. Вооруженные силы этого государства традиционно считаются защитниками светского курса и несколько раз меняли власть. Последний полномасштабный военный переворот в Турции состоялся в 1980 году.

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