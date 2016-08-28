“Пошью костюм с отливом, и – в Ялту”: куда податься холостому мужчине в Крыму?

"Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и - в Ялту", - говорил герой Савелия Крамарова в культовой советской кинокомедии "Джентльмены удачи".

А ведь и вправду, поездка в южную столицу Крыма для мужчины, жаждущего развлечений, - отличная идея! Ласковое море, усеянные женскими телами пляжи, терпкие крымские вина и ночные заведения, в которых можно "зависнуть" до утра.

Все оттенки удовольствия

Если вы холосты и собрались в Ялту за свежими и незабываемыми впечатлениями, то записывайте адрес популярного ночного мужского клуба в Ялте "Riviera", где вы обязательно найдете все, что вам нужно: http://riviera-yalta. club/. Это заведение размещается в одном из лучших отелей крымского курорта – знаменитой гостинице «Ореанда» и работает ежедневно с 21:00 до 6:00.

Что же предлагает своим гостям ялтинская "Ривьера"? Все для того, чтобы они забыли о повседневной суете и окунулись в праздничную атмосферу, оказавшись в компании прекрасных представительниц женского пола. Это и караоке, которое работает в лаунж-баре клуба, и летняя терраса с видом на огни ночной Ялты, и ресторан с изысканным меню, и бар с большим ассортиментом благородных напитков, и аромабар с ароматными кальянами...

Полная приватность

И, наконец, то, что называется "вишенка на торте" - лучшее стриптиз-шоу Ялты под названием "Старс кабаре"! Перед гостями "Ривьеры" танцуют эффектные и соблазнительные девушки, которые постоянно обновляют свою шоу-программу с использованием лучшей музыки и тщательно подобранных костюмов. При этом каждый посетитель ночного клуба может заказать приватный танец в исполнении той девушки, которая ему приглянулась больше других.

Разумеется, холостые мужчины, среди которых нередко встречаются политики и бизнесмены, заботятся о своей приватности. Ведь далеко не каждый будет счастлив увидеть в газете или на каком-нибудь желтом сайте свое фото, сделанное в стриптиз-баре.

Вот почему ночной клуб "Riviera" тщательно заботится о безопасности и приватности своих посетителей. Таким образом, каждый клиент клуба может полностью расслабиться, не думая о возможных последствиях для себя и своей карьеры.

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