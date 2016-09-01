В Анталье проходит российско-турецкий медиафорум

В последний день августа стартовал пятидневный российско-турецкий медиафорум. Мероприятия в рамках этого масштабного и актуального события принимает на своей площадке курортный город Белек.

Медиафорум продлится до 4 сентября. За время его действия представители российских и турецких СМИ, турецкие чиновники и бизнесмены обсудят точки соприкосновения для возобновления и расширения двусторонних отношений в области туризма, торговли и культуры.

В первый день работы медиафорума перед участниками выступил глава экономической отрасли Турции Нихата Зейбекчи. По словам министра, в настоящее время между Россией и Турцией ведутся переговоры по возможности снятия продовольственного эмбарго.

Взял слово и мэр города Антальи Мендерес Тюрель. По словам последнего, регион крайне заинтересован в возобновлении дружественных отношений с Россией, ведь ему принадлежит 66% туристического потока Турции.

После официальных мероприятий среды представители российских и турецких масс-медиа отправились на стадион Антальи, на котором играли спарринг футбольные сборные Турции и России. Матч завершился вничью 0:0.

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