С 1 ноября начинает действовать запрет на вылов рыбы в Ялте

+, Новости Крыма | | Среда, 26 Октябрь 2016 в 12:58

С 1 ноября 2016 года начинает действовать запрет на ловлю рыбы в акватории Ялтинского порта. Нарушителям законодательства грозят штрафные санкции, в некоторых случаях – вплоть до уголовной ответственности.

По словам заместителя главы администрации города Ялты Ивана Паюка, проблема незаконного вылова рыбы существует в регионе достаточно давно. «В целях соблюдения законодательства нами разработан комплекс мер по борьбе с браконьерами. В частности, на период действия запрета на ялтинской набережной будет организовано совместное патрулирование силами пограничной службы, МВД, ополчения, казачества и общественности. Также с целью недопущения варварского уничтожения рыбы и из соображений безопасности на причалах будет установлено ограждение. Кроме того, в районе причалов будут установлены щиты с информацией о запрете ловли рыбы и соответствующая наружная реклама», – сказал Паюк.

В свою очередь начальник пограничного отделения ФСБ по городу Ялте Антон Зимовец напомнил, что акватория Ялтинского порта является зимовальной ямой для молоди кефали, и запрет на ловлю рыбы в указанном месте с 1 ноября по 1 марта продиктован необходимостью сохранения популяции рыб.

«Кефаль находится в зимовальной яме практически в неподвижном состоянии, из-за чего на уровне созревания массово истребляется браконьерами. Рыба не успевает расти, часть популяции просто гибнет», – пояснил Антон Зимовец.

Он также отметил, что незаконный вылов рыбы зачастую сопровождается нарушениями общественного порядка, распитием спиртных напитков, незаконной торговлей и приводит к антисанитарному состоянию набережной Ялты, - сообщили в Отделе информационного обеспечения администрации города Ялты.




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