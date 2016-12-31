Диспетчерские службы такси могут нарваться на штрафы

В преддверии новогодних праздников в Госдуму внесли законопроект об урегулировании работы диспетчерских служб такси. Его авторы предлагают штрафовать за перевозку пассажиров без разрешения, сообщает ПРАЙМ.

Законопроект разработали депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. В пояснительной записке к проекту они отмечают, что диспетчерские службы не имеют определенного статуса в законодательстве и зачастую передают заказы нелегальным таксистам.

Законопроектом предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, согласно которой за нелегальный извоз может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителя предлагается штрафовать на 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от трех до шести месяцев. За передачу заказа на перевозку нелегальным таксистам предлагается установить штраф для должностных лиц в размере 45 тысяч рублей. Лицам, действующим без образования юридического лица, за нарушение может грозить штраф в 350 тысяч рублей либо административное приостановление предпринимательской деятельности на срок от 14 до 90 суток. Для юридических лиц предлагается наказание в виде штрафа на 450 тысяч рублей либо административного приостановления деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Авторы законопроекта также предлагают обязать диспетчеров передавать информацию о заказах только юрлицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим необходимое разрешение, а также тем водителям, которые заключили с ними трудовые договоры.

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