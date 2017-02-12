В Симферополе разбился шикарный Lamborgini

+, Новости Крыма | | Воскресенье, 12 Февраль 2017 в 01:21

В районе Центрального рынка Симферополя на улице Козлова произошло тройное ДТП, в результате которого сильно пострадал дорогостоящий красный автомобиль Lamborgini.

У иномарки был разбит бампер, помяты двери, зеркала, капот, повреждены зеркала и колеса. По словам очевидцев, в ДТП участвовали три автомобиля –Lamborgini, Daewoo Matiz и Skoda, пишет "Авдет".

Свидетели происшествия утверждают, что авария произошла по вине водителя Daewoo Matiz, который не уступил дорогу. В то же время водитель Skoda высказал иное мнение.

«Я стоял, в зеркало заднего вида увидел Matiz, он в меня врезался, а Lamborgini я вообще не видел, он превысил скорость, наверное», – рассказал он.

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