“Запасной аэродром”: NASA нашло семь новых планет, в том числе три пригодные для жизни

Американское агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) обнаружило семь планет похожих на Землю. Три из них оказались пригодными для жизни.

Как сообщили в NASA, на этих трех планетах, предположительно, имеются жидкая вода и густая атмосфера.

«Это открытие может быть существенным шагом в поиске пригодной для жизни среды, мест, которые способствуют жизни», – отметили в агентстве.

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