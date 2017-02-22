“Запасной аэродром”: NASA нашло семь новых планет, в том числе три пригодные для жизни

+, Новости Украины и мира | | Среда, 22 Февраль 2017 в 21:19

Американское агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) обнаружило семь планет похожих на Землю. Три из них оказались пригодными для жизни.

Как сообщили в NASA, на этих трех планетах, предположительно, имеются жидкая вода и густая атмосфера.

«Это открытие может быть существенным шагом в поиске пригодной для жизни среды, мест, которые способствуют жизни», – отметили в агентстве.




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