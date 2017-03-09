Естественный прирост населения в Чувашии падает

В Чувашии прошлый год получился сложным с позиции развития основных отраслей экономики и подъема доходов населения. Оба показателя оказались на крайне низком уровне. Об этом информирует газета «Комсомольская правда».

В результате можно говорить о процессе ухудшения социального самочувствия граждан, сопровождаемого снижением естественного прироста населения и «чемоданным настроением» среди желающих работать и получать достойную зарплату людей.

Последний факт подтверждают данные исследования, проведенного федеральным Агентством по трудоустройству. Они констатируют факт того, что около 40% жителей Чувашии намерены ухать в другие регионы, чтобы найти лучшую работу и более высокую зарплату.

Любопытно, что не так давно глава Чувашии Михаил Игнатьев с гордостью рапортовал в эфире федерального ТВ о том, что в подотчетном ему регионе безработица находится на низком уровне (всего 0,6%). Случайно или осознанно глава Чувашии обошел вниманием вышеозначенную статистику «о 40%», решив остановиться на выгодных для его репутации цифрах.

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