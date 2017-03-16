Белорусская IT-сфера обладает серьезным потенциалом — Михаил Гуцериев

По сообщениям Общенационального телевидения Беларуси (ОНТ), 13 марта в рамках встречи с инвесторами компаний, создающими перспективные белорусские IT-продукты, Михаилом Гуцериевым и Виктором Прокопеней, президент страны Александр Лукашенко заявил о намерениях усовершенствовать профильное законодательство. Тем самым, появляются основания считать, что нововведения должны привлечь в страну и венчурные фонды, нацеленные на работу с инновационными компаниями и стартапами.

В настоящее время в Беларуси свыше 30000 человек занимаются IT-технологиями. В стране хватает высокопрофессиональных специалистов и перспективных идей. Одной из них выступает разработка технологии дополненной реальности (AR) Banuba. В нее Михаил Гуцериев вложил 5 млн. долларов. В 2017 году, по прогнозам экспертов, будет установлено не менее 2,5 миллиардов мобильных приложений, работающих на ее инновационной основе (дополненная реальность с цифровыми объектами в реальности).

Михаил Гуцериев в рамках встречи выразил уверенность в том, что Беларусь способна стать мировым IT-центром. Для этого у нее есть и кадры, и перспективные идеи. А здесь еще и появляются надежды, связанные со свежим заявлением Александра Лукашенко.

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