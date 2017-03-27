Каким будет новый аэропорт Симферополя?

Работы по строительству нового терминала аэропорта «Симферополь» идут по заранее утвержденному графику. В этом месяце строители завершили монтаж металлоконструкций фасада со стороны привокзальной площади.

Всего, по информации пресс-службы аэропорта, было смонтировано 68 уникальных криволинейных колонн высотой до 35 метров, общим весом свыше 500 тонн. Также смонтирована первая часть тестовой фасадной витражной конструкции площадью остекления 100 кв. м. В завершенном виде остекление будет состоять более чем из 9000 уникальных стеклопакетов и более 6000 индивидуально изготовленных узловых элементов для их крепления.

После завершения работ по монтажу 24-х круглых опорных колонн диаметром 1 м со стороны главного фасада начат монтаж перекрытий кровли здания. В общей сложности, на сегодняшний день смонтировано около 1900 тонн металлоконструкций из запланированного объема в 5700 тонн.

Одновременно идут работы по возведению железобетонных конструкций здания терминала, уже произведено бетонирование 6000 м3 вертикальных конструкций аэровокзального комплекса и 10 000 м3 перекрытий.

Сейчас на объекте задействовано более 1500 человек и более 100 единиц техники.

После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 78 тысяч квадратных метров пропускная способность аэропорта, как ожидается, возрастет до 3650 пассажиров в час. В целом за год аэропорт Симферополя сможет обслужить 6,5 миллионов пассажиров.

В новом терминале уделяется особое внимание комфорту и скорости обслуживания пассажиров: появится 52 стойки регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам, 12 эскалаторов и 28 лифтов.

На днях на 2 этаже терминала «В» открылся зал повышенной комфортности – его услугами может воспользоваться любой пассажир, независимо от класса перелета и терминала вылета. Зал оборудован отдельным пунктом прохождения предполетного досмотра и собственным выходом на посадку. Доставка к трапу самолета осуществляется на отдельном комфортабельном автобусе. Пассажирам доступны следующие услуги: спутниковое телевидение, кондиционирование, доступ к бесплатному wi-fi, печатные издания. По желанию, возможно дополнительно заказать напитки и легкие закуски из меню бара. Также для пассажиров зала повышенной комфортности выделена отдельная зона отдыха на открытом воздухе, и детская площадка.

Правда, цены на услуги зала повышенной комфортности низкими никак не назовешь. Пребывание взрослого пассажира в зале стоит 3400 рублей (более 50 долларов США), ребенка с 2 до 12 лет – 1700 рублей, дети до двух лет – бесплатно.

Также в рамках проекта реконструкции и развития аэропорта «Симферополь» осуществляется строительство объектов вспомогательного назначения: склад и мастерская для ремонта спецтехники, технологическое, административное и производственно-бытовые здания.

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