На главу Красноперекопска завели дело за взятку

+, Новости Крыма | | Вторник, 4 Апрель 2017 в 23:10

Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина. Его подозревают в получении взятки в размере 350 000 рублей.

«4 апреля 2017 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях», — говорится в заявлении крымского управления Следкома.

Сейчас Яцишин задержан. Согласно пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.




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