Справку об отсутствии судимости можно получить на портале госуслуг

Заказать и получить юридически значимую справку об отсутствии или наличии судимости теперь можно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Для получения данной услуги в электронном виде пользователям Единого портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись, необходимо заполнить на портале электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение паспорта гражданина РФ. После проверки всех данных в течение 30 календарных дней документ, подписанный электронной цифровой подписью сотрудника Министерства внутренних дел РФ, поступит в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.

В Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ напомнили, что такой электронный вариант документа является юридически значимым и может применяться в любых правоотношениях наравне с бумажным.

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