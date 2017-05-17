Судьей конкурса «Эфир на миллион» на платформе BIGO LIVE выбрана актриса Настасья Самбурская

Как пишут российские СМИ, Всероссийский творческий конкурс «Эфир на миллион» пройдет с 18 мая по 16 июня на платформе бесплатного приложения для видеотрансляций в реальном времени BIGO LIVE.

К участию в конкурсе организаторы приглашают молодых, активных русскоязычных пользователей мобильных устройств. Им предлагается снять на видео свои таланты — умение петь, танцевать и пр. По итогам мероприятия будет разыгран призовой фонд, превышающий 3,5 млн рублей. Судьей творческого конкурса организаторами выбрана популярная российская актриса Настасья Самбурская.

За пять месяцев приложение BIGO LIVE в РФ установили свыше двух млн раз, ежедневная аудитория активных пользователей превышает 150 тыс. человек. Каждый день проводится более 20 тыс. трансляций, среднее время одного стрима составляет 30-40 мин.

Любопытно, что многие отечественные блогеры благодаря BIGO LIVE позволяют себе не работать. Полученные во время трансляций виртуальные «бобы» они могут обменять на деньги. Максимальный доход одного представителя российской блогосферы в приложении составил 10 тыс. долларов за один месяц. Приложение BIGO LIVE доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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