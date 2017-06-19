На платформе BIGO LIVE завершился конкурс «Эфир на миллион»

16 июня организаторы творческого конкурса «Эфир на миллион» подвели его итоги.

По информации СМИ, проект стартовал 18 мая на платформе мобильного приложения BIGO LIVE и был направлен на молодых русскоязычных пользователей мобильных устройств. Победителей из 6000 участников из 78 городов РФ и СНГ определяло авторитетное жюри, которое возглавляла актриса Настасья Самбурская.

На протяжении месяца соискатели наград старательно демонстрировали с помощью BIGO LIVE свои навыки и таланты в режиме онлайн — от умения красиво петь до способности слагать стихи и их зачитывать. Пользователи приложения могли поддерживать понравившихся участников и продвигать их в рейтинге с помощью голосов.

Первое место в проекте в итоге заняла Анастасия из Астрахани. Ей досталось 600 тысяч рублей. Другая девушка по имени Анастасия проживает в подмосковном городе Одинцово. Она стала второй и получила 300 тысяч рублей. Замкнул тройку призеров житель Ташкента Тимур. Его наградили 100 тысячами рублей.

Приложение BIGO LIVE можно легко найти и скачать в App Store и Google Play.

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