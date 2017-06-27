Константин Бабкин: остановка программы №1432 не приведет ни к чему хорошему

Глава ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин на своей странице в LiveJourhal подробно рассказал о проблеме с остановкой финансирования программы предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники (№1432).

Тем самым, завершился четырехлетний срок, на протяжении которого российские крестьяне получали от правительства субсидии в размере 15% от затрат на приобретение сельскохозяйственной техники. Константин Бабкин считает, что остановка финансирования программы не приведет ни к чему хорошему – российская сельхозтехника вырастет в цене, заводы (а их семь десятков) столкнутся со снижением загрузки и сокращением бюджетов на модернизацию. Придется «замораживать» рост зарплат и продлевать отпуска. Все эти тенденции чреваты для страны низким урожаем в текущем году.

6 июля, как подчеркнул Константин Бабкин, состоится заседание правительства, посвященное Стратегии развития отечественного сельхозмашиностроения на период до 2025 года. В его рамках будут говорить и о целесообразности сохранения программы №1432. Президент «Росспецмаша» надеется, что на помощь отрасли придет глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

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