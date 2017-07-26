«Информационный канал Севастополя» обновил свое вещание

«Информационный канал Севастополя» (ИКС) провел перезапуск вещания: обновлены программы, студия и логотип, а также способы подачи материалов, съемки и монтажа.

Сотрудники канала совместно с дизайнерами разработали фирменный стиль и графику для всех программ. Существенно изменилось и наполнение эфира – количество повторов сократилось в пользу нового уникального контента, сообщается на официальном портале Правительства Севастополя.

«С момента начала изменений на канале прошло только два месяца, но результат уже виден – ИКС научился делать прямые, многокамерные трансляции с ключевых мероприятий города. Мы изменили форму подачи новостей – теперь репортажи стали более персонифицированными. Корреспондент выступает не просто ретранслятором информации, а занимает активную позицию. Самые актуальные новости можно увидеть в нашем эфире каждый час. Также мы стремимся делать для горожан интересные спецпроекты», – заявила генеральный продюсер телеканала ИКС Татьяна Дружняева.

По ее словам, управление коллективом перестроено таким образом, чтобы за счет повышения эффективности работы текущего штата канал мог производить больше собственных передач. Главную студию удалось полностью перестроить без использования дополнительных финансовых средств – на основе оборудования, которым располагал канал. В ближайшее время ИКС ожидает расширение технологической базы. Руководство канала также запустило совместно с факультетами журналистики программы стажировок.

«Перезапуск «Информационного канала Севастополя» – это желание городского телевидения научиться говорить на одном языке с социально активными зрителями, которым не безразлична городская повестка. Эта аудитория очень требовательна и все реже включает телевизор. Ее нужно уметь заинтересовать. Поскольку правительство довольно часто является источником новостей, мы рассматриваем канал как новый способ коммуникаций с гражданским обществом, которое в Севастополе очень развито и желает быть в курсе всех перемен, происходящих в городе», – отметил глава Департамента общественных коммуникаций Правительства Севастополя Иван Чихарев.

К выходу в эфир на канале ИКС в ближайшее время готовится программа о туристическом потенциале Севастополя. В сетке вещания телеканала уже появились новые яркие проекты: кулинарное шоу «Блюдо дня», утренняя программа о йоге «Дыши», ликбез по грядущим изменениям в городе «Будущее в деталях», аналитическая программа «30 минут о главном», спортивный обзор «Спорт. Live».

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