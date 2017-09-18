Рынок автомобильного проката в России демонстрирует уверенный рост

В сегменте автопроката российский автомобильный рынок ежегодно демонстрирует уверенный рост на 25-30%. Самыми активными городами в этом направлении являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Казань и Севастополь. Специалисты объясняют увеличение спроса на автопрокатные услуги освоением новых территорий автопрокатными компаниями, а также расширением базы постоянных клиентов.

Большую роль в расширении рынка автопроката сыграло присоединение Крыма. Например, предприятие «Люкс-Рент» (http://krym.arenda-auto.ru/), активно и успешно работающее в северной столице и Москве, открыло филиал в Симферополе. Регионы активно развиваются, поэтому все больше заключенных сделок происходит именно там.

На российском рынке эксперты условно выделяют пять типов транспортных компаний, работающих в отрасли автопроката. Это дочерние фирмы иностранных прокатных предприятий; российские компании, имеющие благодаря опыту и крупному капиталу разветвленную региональную сеть; транспортные компании, оказывающие услуги для специальных мероприятий и предоставляющие автомобили VIP-класса; малые предприятия с парком в 10-20 собственных автомобилей; пункты проката автопроизводителей.

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