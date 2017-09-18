Рынок автомобильного проката в России демонстрирует уверенный рост

+, Новости Украины и мира | | Понедельник, 18 Сентябрь 2017 в 13:35

В сегменте автопроката российский автомобильный рынок ежегодно демонстрирует уверенный рост на 25-30%. Самыми активными городами в этом направлении являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Казань и Севастополь. Специалисты объясняют увеличение спроса на автопрокатные услуги освоением новых территорий автопрокатными компаниями, а также расширением базы постоянных клиентов.

Большую роль в расширении рынка автопроката сыграло присоединение Крыма. Например, предприятие «Люкс-Рент» (http://krym.arenda-auto.ru/), активно и успешно работающее в северной столице и Москве, открыло филиал в Симферополе. Регионы активно развиваются, поэтому все больше заключенных сделок происходит именно там.

На российском рынке эксперты условно выделяют пять типов транспортных компаний, работающих в отрасли автопроката. Это дочерние фирмы иностранных прокатных предприятий; российские компании, имеющие благодаря опыту и крупному капиталу разветвленную региональную сеть; транспортные компании, оказывающие услуги для специальных мероприятий и предоставляющие автомобили VIP-класса; малые предприятия с парком в 10-20 собственных автомобилей; пункты проката автопроизводителей.




Теги: , ,




Comments are closed.

Подробнее в прокат авто, прокат авто в крыму
«Lux Rent» объявила об увеличении количества клиентов в Крыму в прокатный сезон

Компания «Lux Rent» успешно поработала в высокий прокатный сезон в Крыму. Зафиксировано 25% увеличение количества клиентов, среди которых – 75%...

Закрыть