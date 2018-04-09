Директор Государственного литературного музея выступил против новых образовательных стандартов

Филолог, профессор РГГУ, директор Государственного литературного музея Дмитрий Петрович Бак выступил против введения в России новых образовательных стандартов . По его мнению, идеи создания единого «золотого списка» (допущенных до изучения в школах произведений) строятся зачастую без учета реальных условий — количества часов, которые отведены на изучение литературы в разных классах и т. д.

«Мне очень близка позиция, в которой определены три разных корпуса произведений. Первый корпус произведений включает незыблемые обязательные произведения, где указан и автор, и текст. Второй корпус — содержит имена авторов, а их произведения подлежат выбору — как видим, довольно-таки жесткому, заранее предопределенному. И наконец, третий список авторов, из которого можно выбрать писателя, поэта для дополнительного изучения или домашнего чтения. Мне кажется, что эта система достаточно гармонична», — говорит Дмитрий Бак.

Вариативность, по мнению филолога, нужна потому, что у учителя может и должен быть свой вкус: он лучше может донести до школьника то, что ему больше по душе. Если же какой-то конкретный учитель не решается на самостоятельный выбор, то тогда он может сосредоточиться на произведениях из обязательного списка.

«Главный вопрос — что мы вообще хотим от школьного образования в области литературы? Если мы видим задачу в формировании навыков понимать произведение, любить его, компетентно анализировать и сохранять интерес, это одно. Если мы хотим закачать в человека как можно больше заранее предсказуемых результатов, это другое».

При этом он отметил, что «крайне наивным является убеждение, что литература автоматически повышает нравственность. Дескать, прочитал, как живут и действуют «хорошие» люди, и сам стал «хорошим». Конечно, литература — это сосредоточие моральных умений, навыков и путей к восприятию мира. Но автоматизма тут никакого нет».

Попытки заранее исключить просчеты учителя, автоматически обеспечить качественное и неопасное преподавание, по мнению Бака, нередко напоминают благие намерения Великого Инквизитора из «Братьев Карамазовых». Любой текст при некомпетентности педагога может породить нежелательные последствия, предупреждает филолог.

«Самое опасное — двойные стандарты. Дистиллированная вода редко может быть эффективным лекарством от недуга, от неграмотности эстетической, нравственной, гражданской».

Дмитрий Бак подверг критике тематический подход к изучению русской словесности, который «не может быть основным, потому что мы не должны исключать или относить на второе место реальную картину развития литературы как вида искусства. Он может дать дополнительные смысловые обертоны, но способен подменить собой систематическое изучение истории литературы».

Филолог также выступил в поддержку сочинения как способа проверки школьных знаний: «Это умение свободно говорить и писать пригодится человеку в любой жизненной ситуации».

Напомним, ранее около 500 учителей литературы и словесников раскритиковали предложенные Минобрнауки РФ новые образовательные стандарты (ФГОС), согласно которым планируется утвердить обновленные нормы – по ним школьники будут изучать 235 произведений за пять лет. Преподаватели считают, что новые стандарты грубо нарушают права детей, уже проучившихся по существующему стандарту до 6 класса. Кроме того, предлагаемая для включения в образовательные стандарты программа, по их мнению, перегружена произведениями.

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