Альтернатива кредитным “грабителям” – займы под залог недвижимости

В жизни человека бывают не только белые полосы, но и черные. Оказавшись в трудную минуту без средств к существованию, лучше всего одолжить небольшую сумму у друзей или родных и как можно скорее заработать себе на жизнь. Но встречаются ситуации, когда помощи от близких тоже ждать не приходится. Что делать?

Идти в многочисленные и расплодившиеся на каждом углу конторы по микрокредитованию – себе дороже. Деньги-то они дадут вам быстро и без проблем. Но вот отдавать вам придется сумму, намного превышающую ту, что вы возьмете. Дело в том, что в микрофинансовых организациях (сокращенно – МФО) чаще всего – по-настоящему грабительские проценты. Иногда их суммы исчисляются тысячами (!). Уж лучше пойти в ломбард и заложить там на время какие-то свои драгоценности или антиквариат.

Есть другой, менее затратный способ "перехватиться" на время – получить кредит под залог недвижимости. Практически у всех людей есть собственный дом, квартира или гараж в конце концов. Если предложить их кредитной организации в качестве залога, можно получить займ на достаточно выгодных условиях.

Например, на сайте https://Mbkcredit.ru обещают минимальную переплату по кредиту в размере всего 6% за год. Ответ по заявке в этой компании можно получить в течение 60 минут (а подать ее можно онлайн, даже не выходя из дома). Кредитная история под залог не важна, а процент отказов по заявкам близок к нулю.

И все же, стоит подчеркнуть, что кредиты (даже самые выгодные и несущие в себе минимальные риски) – это зло. Жить в долг – плохо. Гораздо правильнее и безопаснее – жить на свои. Ведь даже в самой вежливой и замечательной кредитной организации рано или поздно потребуют вернуть взятые у нее средства. Таким образом можно лишиться своей недвижимости и остаться на улице. Берегите себя!

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