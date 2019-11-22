Ответственность за обслуживание местных канализационных сетей «ЖЭК» возложила на Водоканал по договору
Управляющая компания «ЖЭК», обслуживающая дома, расположенные на ул. Рубежной (Казачья бухта) города Севастополя, стала инициатором первого правового случая по передаче обслуживания внешних канализационных сетей непосредственному подрядчику - городскому Водоканалу.
На данный момент в городе существует ряд случаев, когда внешние сети отдаются застройщиками в обслуживание управляющим организациям, что законодательно нелегитимно, так как управляющие компании не имеют полномочий устанавливать тарифы по обслуживанию внешних сетей, кроме того, у компаний нет технических ресурсов для качественного сопровождения таких объектов.
В Севастополе такая практика достаточно распространена, особенно, если сети находятся в аварийном состоянии и вносят дискомфорт в повседневную жизнь жителей города. Таким образом, недостаточная осведомленность горожан о текущем положении дел, а также о нормативах существующего законодательства в этой сфере, приводит к недовольству и нареканиям в адрес обслуживающей их управляющей компании.
Недавно в Севастополе прошло рабочее совещание с pзаместителем губернатора города по вопросам ЖКХ, на котором было принято решение передать внешние канализационные сети, находящиеся по адресу ул. Рубежная, дом 7, в обслуживание Водоканалу. Согласно этому решению, Водоканал Севастополя займётся обслуживанием канализационной сети и устранит ее аварийное состояние.
«Наша первоочередная задача - создать комфортные условия жителям обслуживаемых нами домов, - говорит генеральный директор управляющей компании «ЖЭК» Дмитрий Ковалев. - Мы рады, что инициировали этот прецедент и наши действия получили поддержку со стороны городских властей, так как мы действуем в рамках существующего законодательства. Ответственность за обслуживание местных канализационных сетей возлагается на Водоканал, который в ближайшее время займётся устранением аварийного состояния сетей по ул. Рубежной.
Пока это первый случай подобного разбирательства в Севастополе, но далеко не последний, так как зачастую застройщики документально передают внешние сети в обслуживание управляющих компаний или ТСН, которые не имеют ни полномочий, ни ресурсов технического обслуживания объектов.
О компании
ООО «Жилищно-эксплуатационная компания» - одна из крупнейших частных компаний в Гагаринском районе Севастополя. С 2019 года управляющая организация оказывает полный спектр услуг по обслуживанию жилого фонда и является одной из образцовых в районе.