В честь Севастополя на Дне города прозвучал вальс Ирины Тумановой

Вальс «Весенний Севастополь» написала ко Дню города известная российская поэтесса, композитор и певица Ирина Туманова. Красивая нежная композиция прозвучала 14 июня в великом городе и стала отличным подарком всем жителям.

С Севастополем у Ирины Тумановой связано очень многое – это ежегодные летние каникулы у бабушки в детстве, начало творческой карьеры, сотрудничество с ансамблем «Белый день» и встреча с композитором Амаяком Моряном. В своей песне Ирина Туманова говорит, что в Севастополе «нет запаха родней», с нежностью вспоминает «ощущение детства и гармонии миг», тюльпаны и маки на улицах города.

Для страны Севастополь – особый город. Он много раз продемонстрировал свои мужество и доблесть, неоднократно восстанавливался после разрушения врагами и доказал, что достоин славы и уважения. В День города в Севастополе всегда проходят выставки, экскурсии, военно-морской парад и грандиозный салют. В этом году из-за коронавирусной пандемии мероприятия состоялся в онлайн-режиме, но вальс «Весенний Севастополь» прозвучал для всех горожан.

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