В числе лауреатов национальной премии Бизнес-успех оказался сыровар Сирота из Истры

Известный сыродел Олег Сирота оставил свежий пост на своей странице в Facebook. В нем он рассказал, что его Истринская сыроварня стала лауреатом национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект года».

Вручение наград прошло в Москве 24 января. Премию Олег Сирота получил лично от председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева. Именно этот банк, по словам фермера, стал для него «палочкой-выручалочкой», когда он начал воплощать в жизнь идею о развитии сырного производства в Подмосковье. Ныне дела у детища Олега Сироты идут хорошо. Достаточно сказать, что в краткосрочной перспективе он собирается открыть торговую точку в Москве. В то же время, за минувший год производственный рост проекта составил 300%, при этом особо резкий взлет пришелся на последние два месяца, благодаря своевременно полученному кредиту.

В своей записи Олег Сирота поблагодарил за помощь и содействие супруг Пелагею, рабочий коллектив сыроварни, газету «Комсомольская правда», одного из организаторов премии «Бизнес-Успех», вице-президента «Опоры России» Александра Бречалова, главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, главу администрации Истринского района Андрея Дунаева, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и пр.

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