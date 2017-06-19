В районе Керченского моста может ухудшиться экологическая ситуация
Еженедельник «Российские вести»
Людям предложено строить на своих участках септики и выгребные ямы. Но дело в том, что для возведения септиков у населения слишком низкие доходы, тогда как выгребные ямы негативным образом скажутся на состоянии грунтовых вод. Их перетоки в районе не изучены, и можно только представить, как заражение грунтовых вод скажется на Таманском полуострове. Но в том, что имиджу Краснодарского края будет нанесен тяжелый удар — эксперты не сомневаются. К тому же могут пострадать сотни проживающих и отдыхающих в районе Веселовки детей. Особую тревогу в этой ситуации вызывает положение находящихся в поселке школы и детского сада.
Жители Веселовки обратились к президенту Владимира Путина и в прокуратуру Краснодарского края с просьбой оказать им помощь в сложившейся ситуации.