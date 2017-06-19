В районе Керченского моста может ухудшиться экологическая ситуация

Еженедельник «Российские вести» информирует о том, что на Таманском полуострове неподалеку от строящегося моста через Керченский пролив может разразиться экологическая катастрофа. Причина – в действиях Администрации Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, которая вместо того, чтобы провести капитальный ремонт централизованной канализации в поселке Веселовка, с 6 июля намерена прекратить ее работу.

Людям предложено строить на своих участках септики и выгребные ямы. Но дело в том, что для возведения септиков у населения слишком низкие доходы, тогда как выгребные ямы негативным образом скажутся на состоянии грунтовых вод. Их перетоки в районе не изучены, и можно только представить, как заражение грунтовых вод скажется на Таманском полуострове. Но в том, что имиджу Краснодарского края будет нанесен тяжелый удар — эксперты не сомневаются. К тому же могут пострадать сотни проживающих и отдыхающих в районе Веселовки детей. Особую тревогу в этой ситуации вызывает положение находящихся в поселке школы и детского сада.

Жители Веселовки обратились к президенту Владимира Путина и в прокуратуру Краснодарского края с просьбой оказать им помощь в сложившейся ситуации.

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