Украина осваивает космос

Украина делает первые успешные шаги в освоении космоса. В субботу, 17 ноября, ракета-носитель Antares, у которой первая ступень – украинского производства, успешно вывела на орбиту грузовой модуль Cygnus.

"Шаг за шагом Украина возвращает свой статус космической державы. Поздравляю Государственное космическое агентство Украины", — написал об этом на своей странице в Facebook министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

Ракету-носитель Antares создала корпорация Orbital ATK (подразделение американской оборонительной корпораций Northrop Grumman Inc.) в сотрудничестве с украинскими предприятиями. Ее успешно запустило в космическое пространство с космодрома "Уоллопс Айленд" Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По информации украинских СМИ, главную конструкцию первой ступени ракеты разработало конструкторское бюро "Южное". А изготовили ее на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-Аркос» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ »(Запорожье), а также «ЧЕЗАРА» и «РАПИД» (Чернигов). Украинские специалисты также принимали активное участие в испытаниях ракеты-носителя Antares, которые проводились в Соединенных Штатах.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Antares предназначена, прежде всего, для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для запуска коммерческих и государственных космических аппаратов. Запущенный сегодня корабль повышенной вместимости Cygnus доставит на МКС более 3,5 тонн груза, в том числе материалы для научных исследований, оборудование, вещи для экипажа, пищу (в том числе фрукты и мороженое) и кубсаты – так называют малые искусственные спутники Земли для исследования космоса, которые обычно весят лишь несколько килограммов.

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