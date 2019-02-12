Дожили! Олимпийские медали сделают из лома

Все медали для призеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, которые пройдут в японской столице Токио, будут выплавлены из... лома.

Как сообщает MetallPlace.ru, оргкомитет токийской Олимпиады уже собрал для этих целей почти 48 тонн электронных отходов – их сдавали жители Японии на специальных пунктах сбора.

Награды для спортсменов выплавят из 5 миллионов старых мобильных телефонов. Всего на создание медалей организаторам Олимпиады потребует 30,3 кг золота, 4,1 тыс. кг серебра 2,7 тыс. кг бронзы. Все эти драгоценные металлы, как известно, содержатся в небольших количествах в обычных мобилках. Например, из плат и контактов мобильного телефона можно извлечь примерно 0,024 грамма золота, около 0,25 грамм серебра и 15 грамм меди.

Кстати, вопреки распространенному мнению, золотые олимпийские медали отнюдь не сделаны полностью из золота. Они состоят из этого драгоценного металла лишь на 1,2%. Из золота сделано только покрытие награды. Внутри же она состоит из чистого серебра. Серебряная медаль, в свою очередь, состоит частично из меди (серебра в ней около 92,5%, меди – 7,5%). И лишь бронзовая награда (ее вручают за третье место) по-настоящему состоит из бронзы.

Организаторы предыдущей Олимпиады в Бразилии, кстати, тоже позаботились об окружающей среде – они сделали ленточки для наград из переработанных пластиковых бутылок.

XXXII Летние Олимпийские игры будут проходить в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Программа соревнований почти не отличается от предыдущей Олимпиады. Среди новых видов спорта, включенных в программу – карате (что неудивительно и логично для Японии), серфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг. Причем не факт, что эти спортивные дисциплины навсегда останутся в программе Олимпийских игр – пока их включили только для токийской Олимпиады.

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