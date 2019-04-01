Внедрение «умных» счетчиков повлечет за собой рост цен на газ, считают эксперты

«Умная» система учета газа должна появиться в домах всех без исключения граждан РФ уже в ближайшие три года. В правительстве полагают, что такие меры позволят повысить собираемость платежей за ЖКХ и избавят граждан от лишней бумажной волокиты. При этом установка современного котельного оборудования может нивелировать повышение стоимости газа, уверены эксперты.

О планах по внедрению «умных» счетчиков газа было известно уже в конце прошлого года. Эту тему затрагивали на одном из правительственных совещаний, после которого вице-премьер Дмитрий Козак дал поручения Минэнерго, ФАС и Минэкономики разработать нормативно-правовую базу и просчитать финальную стоимость изменений. Первоначальная цифра составляла около 130 млрд руб., но после проведения детальных расчетов цена вопроса возросла до 385 млрд руб. Цена «умного» счетчика, по предварительным расчетам, будет в среднем в два раза выше обычного – около 11-15 тыс. руб.

Расходы по установке «умных» приборов учета газа планируется включить в плату за сбытовые услуги, поступающие газоснабжающим компаниям. Другой вариант – интегрировать расходы в тариф на транспортировку газа, направляющийся газораспределительным фирмам. Внедрение «умной» системы, по прогнозам экспертов, может привести к росту платежей граждан за газ на 5-10%. Завершить переоснащение домов и квартир умными счетчиками планируется уже к 1 января 2022 года.

Однако беспокоиться по поводу повышения стоимости газа населению не стоит, уверены представители рынка отопительной техники. «Современные корейские конденсационные котлы позволяют сэкономить до 30% расходов на энергоснабжение, что в разы больше заявленного 5-10% повышения стоимости газа для населения», - подчеркивает директор по маркетингу российского представительства NAVIEN Никита Голубев. К вопросу энергоэффективности индивидуального котельного оборудования обращались и в правительстве. «Повышение энергоэффективности является одним из ключевых направлений Стратегии развития ЖКХ на период до 2020 года», - отмечал ранее Дмитрий Медведев.

По словам Никиты Голубева, российского потребителя сегодня интересует не только конечная цена, но также долговечность отопительного оборудования. «Не удивительно, что техника NAVIEN уже четыре года подряд получает премию «Марка №1 в России», ведь мы производим котлы полностью из корейских компонентов и только на заводе в Корее», - говорит он. К слову, ряд европейских производителей ради снижения себестоимости перенес свое производство в Турцию или Иран, а компоненты для котлов изготавливаются в Китае или на Филиппинах, отмечали участники деловой программы Aquatherm Moscow 2019. В конечном итоге снижается срок службы отопительной техники с привычных 7-10 лет до 4-5 лет, а от европейцев остается только один бренд.

Установка энергоэффективной и надежной техники связана с качеством и безопасностью жилища, а также состоянием российской экономики. «Решение жилищных вопросов определяет не только настроения в обществе, что чрезвычайно важно, но определяет и целые секторы развития экономики России, которые тянут за собой и другие направления», - подчеркивал Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета при президенте РФ, посвященном работе органов исполнительной власти субъектов РФ по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

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