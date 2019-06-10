“Скотч”, “болгарка”, “поролон”. История появления этих и многих других слов в русском языке просто удивительна!

Названия некоторых компаний и предприятий стали именами нарицательными – настолько революционным или качественным был выпущенный ими товар. Нет никаких сомнений в том, что вы постоянно используете в своей речи подобные эпонимы (именно такой термин существует для этого явления).

Конечно же, на ум сразу приходят самые распространенные, и одно из таких слов – "памперсы". Так в народе принято называть подгузники, но, как известно, Pampers – на самом деле название торгового бренда, который принадлежит одному из крупнейших мировых производителей бытовой химии Procter & Gamble.

Другой популярный пример – слово "ксерокс" и все его производные вроде "отксерить" и "ксерокопия". Опять же, это слово – название американской технологической корпорации Xerox, которая и стала первой выпускать копиры – аппараты для фотокопирования документов. В результате имя самой компании прочно прилипло к ее продукции. Кстати, самой Xerox этот факт очень не нравится, потому что из-за этого ей сложно защищать свои авторские права на бренд и свои продукты.

Подобных примеров, в действительности немало. Далеко не все задумываются, например, что знаменитый "скотч" получил свое название от имени корпорации 3M, которая в свое время выпустила рулонную клейкую ленту и назвала ее Scotch tape — «шотландская лента». А угловая шлифовальная машинка известна в русском языке как "болгарка" – поскольку именно из Болгарии впервые завезли этот инструмент в СССР.

Вот еще несколько эпонимов, о которых вы могли не знать: "фломастер", "джип", "унитаз", "эскимо", "кеды", "фен", "джакузи", "лейкопластырь", "акваланг", "одеколон", "диктофон", "коньяк", "патефон", "магнитофон", "термос", "тосол", "нейлон", "тефлон", "лайкра", "чупа-чупс"... И даже "вазелин" – самый что ни на есть эпоним. Косметический продукт под таким именем некогда выпустила компания Chesebrough-Ponds, а сейчас товарный знак Vaseline принадлежит корпорации Unilever. Ну и несколько примеров из последнего времени – "гуглить" (от имени американской компании-поисковика Google), "отфотошопить" (по названию продукта компании Adobe – Photoshop), "кёрхер" (так называют любую мойку высокого давления, хотя бренд принадлежит немецкой Karcher).

Но сегодня мы вам расскажем об одном эпониме, который редко можно найти в списках имен нарицательных. Все мы называем эластичный пенополиуретан не иначе как "поролоном". Даже вон целые сайты с использованием этого слова можно встретить в интернете: Porolon-Optom.ru

А между тем, "поролон" – самый настоящий эпоним от норвежской фирмы Porolon. Именно она стала первой поставлять этот материал в СССР (хотя изобрели его гораздо раньше в Германии). Поролон – мягкая полиуретановая пена, состоящая на 90% из воздуха, сегодня используется в качестве упаковочного материала, набивки для мебели и мягких игрушек, для шумоизоляции, в качестве амортизирующего материала на наушниках. И даже губки для мытья посуды или тела делаются чаще всего из поролона. Но правильнее его все же называть эластичный пенополиуретан.

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