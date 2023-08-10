SEO: пациент скорее жив, чем мёртв

В последнее время нередко можно услышать мнение о том, что поисковое продвижение сайтов (SEO) потеряло свою актуальность и уходит в прошлое. При этом звучат самые разные аргументы. Например, такие:

теперь гораздо важнее SMM (маркетинг в социальных медиа). Мол, бизнесу надо в первую очередь тратить средства на продвижение в соцсетях, где теперь обитает подавляющее большинство интернет-пользователей.

эпоха доминирования поисковых систем вроде Google и "Яндекс" закончилась. Сейчас люди часто ищут нужную им информацию в тех же соцсетях (например, в TikTok, Facebook и Instagram), на маркетплейсах (Amazon, "Озон", "Яндекс.Маркет" и т. д.).

в конце концов, появились ChatGPT и прочие сервисы, построенные на генеративном искусственном интеллекте. По мере их развития большинство поисковых запросов перекочуют именно туда. Соответственно, никому не нужно будет переходить по ссылкам, ведущим на сайты, даже если они будут максимально оптимизированы для поисковиков.

Что ж, все эти аргументы имеют право на жизнь. Но реальность их правоту опровергает. Во-первых, в интернете по-прежнему множество предложений по поисковому продвижению сайтов. Вот пример из Днепра: seosolution.ua/raskrutka-i-prodvizhenie-sajtov-dnepr.html. Множество подобных SEO-компаний можно найти по всему миру. Логика простая: раз они работают и не думают закрываться, значит, спрос на их услуги сохраняется.

Во-вторых, как показали относительно недавние события, связанные с пандемией коронавируса, интернет-пользователи по-прежнему предпочитают искать важную и нужную им в моменте информацию именно в поисковиках. Не в соцсетях или на маркетплейсах, а в старом добром "Гугле". Как только разразилась пандемия, миллионы людей бросились задавать поисковые запросы про маски, лекарства, вакцины, социальную дистанцию и т. д. Есть статистика, согласно которой количество пользователей у ведущих поисковиков в "ковидные" годы резко возросло.

Выводы?

Они очень простые. SEO живо и будет жить впредь. Даже ChatGPT и другие сервисы генеративного ИИ уже интегрируются прямо в поисковики. Их ответы включают в себя всё те же ссылки на сайты.

Да, скорее всего, принципы поискового продвижения изменятся с учетом новых реалий. Но само SEO никуда не денется и по-прежнему будет в значительной степени помогать бизнесу привлекать новых клиентов и повышать продажи.

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