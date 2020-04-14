Профессиональная швейная машинка для малого бизнеса

Всё больше людей, желая найти больше возможностей для заработка, открывают своё дело. Проще всего сделать это тем активным мужчинам и женщинам, которые имеют какое-то увлечение и любят делать что-нибудь своими руками — вязать, шить или делать мебель. Особенной популярностью пользуются женские рукоделия, включая вышивку и пошив одежды. Это увлечение вполне может перерасти в бизнес, для которого непременно понадобится профессиональная швейная машинка.

Как увлечение перерастает в источник доходов

Увлечение — занятие, имеющее огромную силу. От обычной работы в офисе или на производстве оно отличается тем, что ему посвящают свободное время и вкладывают душу. Пошив одежды — одно из таких занятий. Изготовленная своими руками продукция (при условии наличия достаточного опыта) сильно отличается от приобретённой в магазине и имеет следующие особенности:

Эксклюзивность. Чаще всего изделие изготавливается в единственном экземпляре — второго такого же платья нет больше ни у кого.

Самый высокий уровень качества. Вещь шьётся для себя или для близкого человека.

Полное отсутствие общепринятых шаблонов и штампов. Мастер применяет творческий подход к делу.

Именно поэтому несколько презрительное отношение к «самоделкам» давно уже осталось в далёком прошлом, а сам процесс изготовления домашний изделий перестал ассоциироваться со старенькой и такой уютной бабушкой со спицами и клубком шерстяной пряжи в руках. Некоторые именитые дизайнеры начали включать в свои новые коллекции вещи, изготовленные в стиле, отчасти повторяющем или имитирующем изделия, выполненные вручную.

Повсеместно наблюдающийся рост популярности «самоделок» ручной работы приводит к тому, что многие домашние мастерицы начинают шить одежду на заказ. А это — уже первые шаги на пути создания собственного бизнеса.

Для начала стоит прийти на работу в платье, изготовленном своими руками. В женском коллективе такая новинка просто не может остаться незамеченной. Обязательно возникнут вопросы вроде «Где купила? Сама? А можешь и мне сшить?»

Вот так, несколько стихийно, возникнут первые заказы, которые принесут неплохие деньги — серьёзное дополнение к семейному бюджету. Вдохновившись успехом, можно начинать первые шаги на ниве бизнеса.

Обустройство домашней мастерской и профессиональная швейная машинка

Основа любой домашней мастерской — хорошая швейная машинка. Если шить одежду только для себя, вполне можно обойтись простым электромеханическим аппаратом с минимумом функций. Но для профессионального использования, особенно когда приходится выполнять уже много заказов, понадобится хорошая техника профессионального или полупрофессионального уровня.

Особым почётом мастерицы окружают торговой марки juki швейные машины, необыкновенно удобные, надёжные, имеющие развитый функционал. Повышенный интерес представляют компьютеризированные модели. Они имеют:

множество уникальных встроенных швейных программ;

хорошо читаемый жидкокристаллический дисплей;

плавную регулировку строчки (длины и ширины);

функцию прокола ткани;

множество других настроек и регулировок.

При работе с этой техникой можно использовать любые виды тканей — от тонких и нежных до особо плотных. Машинка может справиться с любой задачей.

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