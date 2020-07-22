Чтобы обучаться за рубежом, больше не нужно быть потомком царей или ханов

Получение образования за рубежом всегда считалось в наших краях чем-то престижным – своеобразным признаком принадлежности к высшему обществу. И это вполне объяснимо: в эпоху карет, запряженных лошадьми, даже добраться до заморских краев было совсем непросто и очень дорого. Вот и получалось, что в европейских университетах учились сплошь люди состоятельные и разного рода аристократы: от детей богатых купцов до потомков русских царей и крымских ханов.

Но с тех пор всё поменялось. Передвижения между странами стали намного более быстрыми и дешевыми. Классовые различия стерлись (ну, хорошо-хорошо: почти стерлись :-), а уровень минимальных доходов – поднялся. Теперь обучение за рубежом – отнюдь не привилегия исключительно богатеев. Отправить своего отпрыска в европейский университет с многовековыми традициями может даже среднестатистическая семья, проживающая на просторах бывшего СССР. Хотя немного поднапрячься, конечно же, всё равно придется.

Что почем

Давайте взглянем на актуальные предложения по обучению за рубежом от одной из ведущих компаний в этой области – британско-российской Smapse Education. Она занимается подбором учебных заведений за рубежом, организацией проживания и трансферами, а также оказывает помощь в оформлении необходимых документов и предоставляет визовую поддержку. Все расценки можно найти на образовательном портале компании по адресу: smapse.ru

Итак, возьмем для начала самые демократические расценки. Год обучения в Мюнхенском техническом университете (Германия) стоит всего 123 доллара США, а в Университете Пьера и Марии Кюри (Франция) – от 200 до 276 долларов. Согласитесь, немного. Но напомним: в эти университеты нужно еще благополучно поступить:)

За обучение в вузах с более высоким рейтингом, соответственно, придется заплатить гораздо более ощутимую сумму. Например, год в Гаагском университете прикладных наук обойдется в 8050 евро, а в Кёльнской бизнес-школе – 10 500 евро.

Самые рейтинговые

Вы наверняка слышали про "Лигу плюща". Так называют объединение восьми лучших американских вузов с многолетней историей, которые отличаются высоким качеством образования. Стоимость обучения в этих вузах, разумеется, зашкаливает.

Например, за один семестр в Гарвардском университете берут 28 000 долларов. А год обучения в Принстонском университете обойдется в 51 870 долларов.

К слову, почувствовать атмосферу вузов из "Лиги плюща" можно и за куда меньшую сумму. Они организуют языковые курсы: диплом престижного университета вы, конечно, не получите, зато английский освоите раз и навсегда.

За Летний лагерь Йельского университета с вас возьмут 8 625 долларов (в стоимость включены 3 недели обучения, резиденция и пансион). В точно такую же сумму вам обойдется трехнедельный Летний лагерь Принстонского университета.

Одним словом, выбор есть, и он даже богатый. Копите деньги и инвестируйте в образование себя и своих детей!

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