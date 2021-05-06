“Сморгонь” разгромлена “Рухом” 0:5 — новости футбола Беларуси

В этой статье наши журналисты собрали для вас самые свежие новости футбола Беларуси и мира. Читайте в этом выпуске: “Рух” играючи расправился со “Сморгонью” 5:0; наставник “Динамо” высказал мнение о своей команде после матча против “Гомеля” (1:2); форвард “Милана” Златан Ибрагимович нарушил ковидные правила.

“Рух” “всухую” обыграл “Сморгонь” 5:0

В рамках 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу “Рух” расправился со “Сморгонью”. Игроки забили 5 безответных голов, и просто не оставили сопернику никаких шансов.

Денис Лаптев выполнил хет-трик, который стал первым в сезоне-2021. Причем первый гол он забил на первой минуте. Также отличились Павел Савицкий и Всеволод Садовский.

Теперь в активе “брестовчан” 9 очков, и команда заняла 5-ю строчку чемпионата Беларуси по футболу. Теперь ей предстоит матч против “Шахтера” Солигорск 25 апреля.

“Сморгонь” все так же на последней позиции в чемпионате. В активе команды всего один балл. Следующий матч пройдет в пятницу 23-го апреля против “Спутника”.

По итогам 5-ти туров “Шахтер” занял 1-е место в рейтинге. Он заработал 15 очков из 15-ти возможных. Второе место за “Динамо”, которое набрало 11 очков. На третьем месте - “БАТЭ” с 11-ю баллами.

Главный тренер “Динамо” разочарован в своей команде

Наставник минского клуба Леонид Кучук высказал свое мнение о матче против “Гомеля” (1:2). Он разочарован в своих подопечных, которые практически перестали играть после первого забитого гола. А ведь первый мяч был забит в первые же минуты игры! Казалось, футболисты просто ждали, что победа сама придет к ним в руки. Они проиграли практически все единоборства и все позиции. Кучук уверен, что никто из футболистов не показал профессионального подхода. По словам тренера, “команда встала”. А вот о замене Сергея Кисляка на Антона Путило он не жалеет.

Сейчас минский клуб занимает 6-е место, у него в активе 8 баллов. 23 апреля клуб сыграет с “Минском” на столичном дерби.

Златан Ибрагимович нарушил антиковидные правила

Нападающий “Милана” Златан Ибрагимович нарушил антиковидные правила. Его заметили в одном из ресторанов Милана. Он обедал в компании нескольких человек, среди которых был футболист Иньяцио Абате.

Напомним, что Милан расположен в регионе Ломбардия. Здесь действует запрет на обслуживание посетителей кафе и ресторанов за столиками.

Ибрагимович по итогам 22-х матчей забил 16 голов за “Милан” и выполнил 3 результативные передачи.

В активе команды 63 очка, и он находится на второй строке рейтинга Серии А.

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