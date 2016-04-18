Власти Санкт-Петербурга упростят получение разрешений на строительство

Власти Санкт-Петербурга намерены упростить получение разрешений на строительство.

С 1 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге уже отменили процедуру запроса и получения решения на ограждение строительной площадки, а также процедуру закрытия ордера на проведение строительных работ. Также появилась возможность получения технических условий на подключение к системам водоснабжения и водоотведения через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга, причем делается это в электронном виде. Кроме того, уже сокращены сроки оформления разрешительной документации: по техническим условиям – с 14 до 7 дней; по договору о подключении, включая условия подключения – с 30 до 18 дней.

До конца текущего года в Санкт-Петербурге планируется полностью завершить работу по переводу всех основных государственных услуг в сфере строительства в электронный вид, для чего уже создана Единая информационная система для застройщиков с возможностью организации «Личного кабинета застройщика».

Как сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга уже налажена работа по предоставлению услуг в сфере строительства в режиме «одного окна» для застройщиков.

«Столь пристальное внимание к работе по упрощению процедур получения разрешения на строительство в Санкт-Петербурге обусловлено тем, что его показатели также учитываются при формировании рейтинга «Doing Business». До 2014 года в рейтинге Всемирного банка Россия фигурировала с показателями, полученными только из Москвы», - отметили в Минстрое.

Читайте также на "Крым 24":